Em novembro do ano passado, um comentário que António Zambujo fez sobre um decote que Aurea usou durante um dos programas do 'The Voice Portugal', na RTP, tornou-se viral.

Recordando precisamente a polémica, a cantora respondeu à seguinte pergunta feita pelas radialistas da Rádio Renascença: "O António Zambujo fez aquele comentário sobre o teu decote que se tornou viral. Foi o primeiro comentário infeliz que ele fez ou já era normal nos bastidores?".

"Damo-nos super bem e percebo que fez aquele comentário sem maldade nenhuma, só que as coisas tomam uma proporção nas redes sociais... de repente sais dali e era viral, era um meme. Mas damo-nos super bem, foi tranquilo", garantiu a artista.

Nesta mesma entrevista, Aurea acabou igualmente por comentar uma outra polémica, nomeadamente quando foi criticada pela atriz Lucinda Loureiro pelo facto de ter integrado o elenco da novela 'Nazaré', da SIC.

"Acho que há espaço para a toda gente neste mundo. Se ela encarou como uma ameaça já são problemas dela, mas na altura nem percebi bem o que aconteceu. Fiz casting para o papel, tenho formação apesar de não ter concluído a licenciatura, desisti no último ano, e fiz aquilo com mérito. Foi completamente fora de contexto", afirmou, ressalvando que Lucinda acabou por pedir desculpas pelo comentário.

