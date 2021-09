A atriz Uzo Aduba casou-se em segredo no ano passado. A estrela de 'Orange Is the New Black', de 40 anos, deu o nó com o cineasta Robert Sweeting, como confirmou uma fonte à revista People.

O casal trocou as alianças numa cerimónia secreta e calma em Nova Iorque. "Eles estão a comemorar o primeiro aniversário [de casamento] este ano", acrescentou a fonte.

Uzo Aduba falou pela primeira vez no casamento este domingo, 12 de setembro, numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"[...] Meu coração, meu amor, estou tão feliz por a minha vida contigo tenha começado no ano passado. És a melhor coisa que já me aconteceu", disse a atriz na legenda de uma fotografia captada no dia do casamento.

