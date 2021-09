O príncipe William e Kate Middleton voaram para França no sábado, 11 de setembro, para o casamento do irmão da duquesa, James Middleton, que deu o nó com Alizee Thevenet.

Os duques de Cambridge não faltaram a este momento especial e levaram os três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

De acordo com o Page Six, a cerimónia já tinha sido adiada duas vezes por causa da pandemia da Covid-19.

James Middleton, de 34 anos, e Alizee Thevenet, de 31, organizaram uma pequena cerimónia em França, onde mora o pai de Alizee, Jean-Gabriel Thevenet.

"Sr. e Sra. Middleton. Ontem casei-me com o amor da minha vida rodeado da família, amigos", começou por dizer o irmão de Kate Middleton na legenda de uma fotografia que publicou no Instagram este domingo, 12 de setembro.

Entre os convidados estavam ainda os pais de James, Carole e Mike Middleton, a irmã Pippa com o marido, James Matthews, e os dois filhos, Arthur e Grace.

