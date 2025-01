Uma das estrelas da série 'Orange Is the New Black' está em destaque na imprensa internacional. Isto porque foi vista em público e gerou preocupação por estar irreconhecível.

Taryn Manning, de 46 anos, parecia bem diferente, fisicamente, comparando com aparições públicas anteriores, como relata o Daily Mail, que divulga as recentes imagens da atriz.

Também no Instagram, a artista publicou uma fotografia que parece ser da mesma altura, surgindo com o mesmo look.

© Instagram

De recordar que Taryn Manning dá vida a Tiffany Doggett na famosa série da Netflix.

