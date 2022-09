A atriz transexual Marcella Maia integrou o elenco da novela da TV Globo 'Quanto Mais Vida, Melhor' e, terminadas as gravações, contou um episódio infeliz que a marcou.

Em entrevista ao programa 'Israel Cassol Show, do YouTube, a artista revelou que um colega da trama se recusou a levar a cabo o que constava no guião. "Teve um ator que disse que não ia me beijar", atirou, embora tenha preferido não revelar quem foi.

Marcella não escondeu estar profundamente triste com a situação. "Atuar dá muito trabalho! Estudamos muito e aprendemos os ofícios de atuar… É triste demais chegar ao set e ouvir isto", notou ainda.

