Jung Chae-yul, atriz sul-coreana, foi encontrada morta em casa. Tinha 26 anos, avança a imprensa internacional.

A notícia foi dada pelos seus agentes esta terça-feira, 11 de abril, embora as causas da morte não tenham sido reveladas.

"O seu funeral será privado de acordo com os desejos da família, que deverá sentir uma profunda tristeza, mais do que qualquer um. Aguardamos pelas vossas orações para que Jung Chae-yul, que era genuína na representação, possa descansar em paz", lê-se.

A atriz estreou-se como modelo em 'Devil’s Runway', mas ficou famosa com o papel na comédia 'Zombie Detective'.

A artista encontrava-se ainda a gravar o K-drama 'Wedding Impossible', na qual era protagonista. Jung participou ainda na série K-Pop 'Not Done My Best' e no filme 'Deep' (2018).

Siga o link

Leia Também: Atriz Manuela Couto lembra irmão que morreu há quase 28 anos