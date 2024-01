Priscila Fantin tem vindo a ser associada à próxima edição do 'Big Brother Brasil', que começa já no próximo dia 8 de janeiro, e os rumores ganharam tal força que a atriz sentiu necessidade de reagir publicamente aos mesmos.

À revista Caras Brasil, Priscila não negou nem confirmou a sua participação no reality show, ainda que tenha abordado o facto de essa possibilidade estar a ser muito elogiada nas redes sociais.

"Amo que a maioria dos comentários diz que torceriam por mim e que eu teria grandes hipóteses de ganhar. É um jogo difícil, psicologicamente falando. Então fico muito feliz com essa perceção que as pessoas têm de mim", fez notar.

Ainda assim, Priscila garante que sentiria uma grande dificuldade no interior da 'casa mais vigiada do Brasil': "Não teria medo de enfrentar o desafio, mas seria muito difícil não participar da vida da minha família".

Priscila Fantin estava em cena com a peça de teatro 'Precisamos Falar de Amor, Sem Dizer 'Eu Te Amo'', mas as próximas exibições foram canceladas pela produtora responsável. A decisão reforçou ainda mais a teoria de que Priscila entrará no 'BBB'.

Priscila Fantin venceu recentemente o programa 'Dança dos Famosos', em que Bruno Cabrerizo também participou. A atriz, agora com 40 anos, integrou os elencos de várias novelas conhecidas, tais como 'Malhação', 'Chocolate com Pimenta' e 'Êta Mundo Bom!'.

