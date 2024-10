Priscila Fantin, atriz, e conhecida por atuar em novelas como ‘Alma Gémea’ e ‘Chocolate com Pimenta’, deu uma poderosa entrevista ao Podcast 'Parece Terapia'.

Em conversa com a psicóloga Pamela Magalhães, Priscila revelou que sofreu ataques de pânico durante os períodos em que estava afastada das novelas.

"Eu não tinha mais vida, mais motivos. Eu não entendia o motivo pelo qual estava viva. Acordava e falava: 'faço o que?' Ficava sem saber o que fazer porque não tinha um guião a seguir. Quando tive um maior período entre uma personagem e outra, fiquei realmente estagnada. Foi aí que tive o meu primeiro ataque de pânico", confessou.

Paralelamente a isso, a atriz entrou numa depressão e vivia um relacionamento abusivo, o que se traduziu em mais uma questão de saúde. "Depois que consegui sair desse relacionamento tive uma crise ciática. Sentia uma dor no coração insuportável, nada doía mais que aquilo e fiquei sem andar, a minha perna esquerda parou, nada funcionava, remédios, hospitais, nada. "

Mais tarde, conheceu o atual marido, Bruno Lopes, e foi aí que viveu 'um milagre’. "Eu curei-me no dia em que conheci o Bruno e na hora em que nos beijámos [...] No primeiro olhar, ele viu em mim uma pessoa que eu não conhecia. Na hora que demos um beijo, a minha dor passou. E assim, com esse suporte, ele foi essa força", concluiu.

