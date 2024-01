Jojo Todynho venceu a 12.ª edição de 'A Fazenda', da Record TV, mas poderá agora estar de volta aos reality shows.

A cantora, de acordo com o portal Leo Dias, está prestes a ser confirmada como uma das comentadoras do formato que regressa aos ecrãs no próximo dia 8 de janeiro.

Leo Dias diz ainda que os detalhes estão a ser ultimados e que a participação da artista se irá estender para o canal Multishow e para a plataforma de streaming Globoplay.

Até ao momento, Jojo Todynho não se pronunciou.