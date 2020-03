A atriz Michelle Williams casou-se com Thomas Kail, adianta a revista US Weekly. O casal terá trocado alianças numa cerimónia secreta marcada pela descrição e onde apenas marcaram presença familiares e amigos.

O casal aguarda a chegada do primeiro filho em comum. O bebé vem juntar-se à primeira filha da atriz, Matilda, fruto do casamento com Heath Ledger - ator que morreu em 2008.

Recorde-se que Michelle e Williams conheceram-se durante as gravações de ‘Fosse/Verdon’. Ela era protagonista da série e ele o realizador.

