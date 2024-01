Mia Goth está a ser acusada de agressão, episódio que terá acontecido nas filmagens de 'MaXXXine'.

James Hunter, um figurante que fez parte do filme, entrou com uma ação contra a atriz, de 30 anos, acusando a mesma de o agredir e fazer com que fosse demitido, alegadamente, de forma injusta por ter apresentado queixa.

De acordo com a People, James Hunter alegou que foi contratado por três dias para interpretar um homem morto e recebeu ordem para ficar deitado na terra do set "por várias horas". A atriz supostamente teria de passar por cima de Hunter e num 'take' quase o pisou.

James, diz, alertou para o sucedido e a atriz terá recebido a indicação para "ter cuidado com a forma como pisou". No entanto, Mia Goth terá acabado por lhe dar um pontapé na cabeça, alegadamente de forma "intencional", segundo a acusação.

O figurante acrescentou que sentiu "dor de cabeça" e "rigidez no pescoço" mas, diz, não lhe foi dada assistência no set. E não ficou por aqui, alegando também que "quase desmaiou duas vezes", depois de ter começado a sentir "tonturas".

James Hunter referiu ainda que foi informado por email que tinha sido "retirado" do filme, tendo só trabalhado um dos três dias contratados.

