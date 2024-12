'MasterChef' do Reino Unido esteve no ar desde 2005 até 2022. Era apresentado pelo empresário e escritor, Gregg Wallace, que agora se vê perante acusações graves devido ao seu comportamento.

Alegadamente, Wallace terá feito comentários racistas a um dos concorrentes de origem asiática. De acordo com a BBC, o apresentador terá imitado "ruídos de kung fu".

Além desta acusação, Gregg Wallace foi também acusado de assédio sexual.

A apresentadora Kirsty Wark, por exemplo, que participou no 'MasterChef Celebridades' em 2011, afirmou que Wallace tirou a camisola à frente de uma funcionária, dizendo que queria "fazer-lhe um desfile de moda". Numa outra ocasião, o apresentador terá dito a uma colega que não estava a usar boxers.

De acordo com um ex-membro da equipa que trabalhou na produção do programa, Wallace fazia vários comentários inapropriados durante as filmagens, como por exemplo: "estou com tanta tesão".

Um total de 13 pessoas reclamaram da conduta de Gregg Wallace. Entre elas, estão as celebridades Rod Stewart e Ulrika Jonsson.

"Então, o Greg Wallace foi demitido do 'MasterChef'. Até que enfim! Humilhaste a minha mulher enquanto eu estava no programa, mas essa parte foi cortada, não foi? És um bully mal educado, careca e atarracado. O karma apanhou-te", escreveu Rod Stewart no seu Instagram.

Por sua vez, o apresentador já se pronunciou nas redes sociais, enquanto estas acusações estão a ser investigadas.

"Gostaria de agradecer a todas as pessoas que entraram em contacto e mostraram o seu apoio. É bom da vossa parte. Muito obrigado", disse num vídeo publicado.