A filha de David Foster entrou em defesa do artista após este ter recebido críticas onde o acusam de "abandonar" os filhos mais velhos e só ligar ao mais novo, de dois anos.

Tudo começou quando o artista publicou no Instagram um vídeo do pequeno Rennie - fruto da relação com Katharine McPhee - a tocar 'Rock With You' de Michael Jackson numa bateria. Veja na galeria.

Após a partilha, foram muitos os elogios feitos ao menino. No entanto, também houve críticas. "Ele também tem filhas (que ele abandonou) mais velhas que eu", comentou uma internauta.

Amy Foster, uma das filhas do artista, não tardou a defender o pai. "Olá. Sou uma das filhas... e sem abandono nenhum", começou por reagir.

"Falei com o meu pai há literalmente cinco minutos. [...] Vês um vídeo com uma criança incrível de dois anos e a tua opinião é negativa?", acrescentou, afirmando que todas as irmãs do pequeno Rennie "concordaram com os elogios" ao menino. "Estamos ótimos. Amamos o nosso pai. O nosso pai ama-nos e nós amamos a forma como o nosso pai é com o Rennie", frisou.

De recordar que David Foster, de 74 anos, e Katharine McPhee, de 39, casaram-se em 2019 após se terem conhecido no 'American Idol', em 2006. Deram as boas-vindas a Rennie em fevereiro de 2021. O artista é também pai de Allison, de 52 anos, Amy, de 49, Sara, de 41, Erin, de 40, e Jordan, de 36, fruto de relações anteriores.

