Pedro Carvalho partilhou um vídeo na sua página de Instagram no qual responde a vários comentários que recebeu nesta rede social. Um dos assuntos mais questionados é relativo ao seu sotaque brasileiro, com o qual fala em diversas partilhas.

"E que tal falares com o teu sotaque? Que piroso irem para o Brasil falar com o sotaque brasileiro. É ridículo!", notou um seguidor.

"Eu estou no Brasil, o meu Instagram é profissional, então se eu quero trabalhar no Brasil, porque é que não posso falar português do Brasil? Se eu falo português do Brasil, falo português de Portugal, falo espanhol, falo inglês, eu posso falar o que eu quiser!", argumentou.

Veja o vídeo de seguida no qual o ator, de 38 anos, aborda outros assuntos, entre eles a homossexualidade.

