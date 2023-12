Pedro Carvalho aproveitou a estadia de Rita Pereira no Rio de Janeiro, Brasil, para partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma receita bem portuguesa e que por muitos é adorada: ervilhas com ovos escalfados.

"Amigos do Brasil trago mais uma receita portuguesa para vocês, desta vez feita por uma amiga minha muito especial, portuguesa, atriz e mulher maravilhosa", escreveu o também ator na legenda da partilha da rede social.

"O Pedro desafiou-me a ensinar ao público brasileiro uma das minhas especialidades. O sotaque teve de ser adaptado. Bom proveito", evidenciou, por seu turno, Rita Pereira.

Curioso? Dê uma espreitadela na receita: