A atriz de 'Smash', Megan Hilty, e a restante família vivem uma fase muito difícil. A irmã, Lauren Hilty, o cunhado, Ross Mickel, e o sobrinho da artista, Remy, morreram num acidente de avião.

De acordo com o TMZ, Lauren, Ross e Remy eram três dos passageiros que seguiam no hidroavião que se despenhou no domingo, a norte de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. Lauren estava grávida.

Entretanto, a família de Ross partilhou um comunicado com a King 5. "Estamos profundamente tristes e devastados com a perda do nosso amado Ross Mickel, Lauren Hilty, Remy e o bebé que estava para nascer, Luca. A nossa dor é inimaginável".

Ainda de acordo com o TMZ, Ross era dono da Ross Andrew Wineries, negócio que começou em 1999.