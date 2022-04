Joana Ribeiro deslumbrou entre as celebridades internacionais ao marcar presença esta terça-feira, dia 20, na antestreia da série 'The Man Who Fell to Earth'.

A atriz portuguesa posou sozinha na passadeira vermelha e depois junto do restante elenco da série.

'The Man Who Fell to Earth' é uma série de televisão americana de ficção científica criada por Jenny Lumet e Alex Kurtzman, baseada no romance de 1963. A estreia da trama no Showtime está agendada para o dia 24 de abril de 2022.

