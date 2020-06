January Jones surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma rara fotografia do filho, Xander, de oito anos. Uma imagem que chega por uma boa causa.

Isto porque, na foto, o menino aparece a segurar um cartaz onde se pode ler: "I CAN'T BREATHE". Mas os detalhes não ficam por aqui, pois vê-se ainda o jovem com uma máscara que diz: "Black Lives Matter".

Desta forma, a atriz mostrou o apoio do filho ao movimento contra o racismo, que ganhou força nos últimos dias depois da morte do afro-americano George Floyd.

"Prometo que continuarei a conversar com o meu filho sobre a desigualdade", começou por escrever a atriz na legenda da referida foto de Xander.

"Tivemos muitas destas duras e necessárias conversas nos últimos dias, sobre a razão pela qual as pessoas estão furiosas e tristes", acrescentou. "Para uma criança que não vê a cor entre os amigos, é difícil entender o porquê do passado que aprende na escola ainda estar muito presente no mundo de hoje. Hoje, quis dar-lhe a oportunidade de fazer um pequeno protesto no bairro para apoiar os seus amigos e sentir que fez parte do progresso que esperamos que aconteça. Por favor, vote em novembro. Se não votar em quem governa a cidade, o estado e país, nada mudará", rematou.

