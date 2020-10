Hannah Berner está a recuperar de uma cirurgia que fez recentemente para retirar o apêndice. A atriz, de 29 anos, revelou, esta segunda-feira, que durante as filmagens de um recente episódio de 'Bravo's Chat Room', de repente, começou a sentir-se mal.

"Comecei a sentir uma dor muito forte no estômago", contou no Instagram, onde partilhou ainda uma fotografia tirada no hospital.

"A minha mãe insistiu que eu devia ir ao hospital. Quando cheguei, eles fizeram vários exames e não faziam ideia do que é que estava errado", acrescentou. Mas, entretanto, os médicos descobriram o que se estava a passar.

"Acontece que os meus intestinos estavam enrolados à volta do apêndice que estava inflamado", explicou. "No sábado, fiz uma cirurgia para remover o apêndice e estou a sentir-me muito melhor", destacou de seguida.

Uma publicação que serviu ainda para a atriz agradecer a toda a equipa médica que tomou conta do seu caso e por terem "cuidado de si".

