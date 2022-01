A atriz Ginnifer Goodwin não teve nenhum problema em oferece esperma do marido, Josh Dallas, a uma grande amiga que queria ser mãe solteira.

O tema foi abordado pela própria atriz durante a entrevista no 'Pop Culture Spotlight', da SiriusXM, com Jessica Shaw.

"A propósito, ofereci o esperma dele a uma das minhas melhores amigas que queria ser mãe solteira", disse. "E o meu marido e a minha melhor amiga disseram: 'Isso pode levar a complicações'. E eu expliquei: 'Apenas acho que precisas de procriar'", contou.

"A certa altura, fiquei do género: 'Não, a falar a sério, podíamos arranjar isso'. E depois haveriam pequenos Joshs no mundo'", acrescentou.

De lembrar que a estrela de 'He’s Just Not That Into You', de 43 anos, casou-se com o ator de 'Manifest', de 43, em 2014. O casal tem dois filhos em comum, Oliver Finlay, de sete anos, e Hugo Wilson, de cinco.

