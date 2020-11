Gabourey Sidibe, de 37 anos, revelou, esta terça-feira, que está noiva do namorado Brandon Frankel, de 35. Uma novidade que chega através de uma carinhosa mensagem deixada na sua página de Instagram.

"[...] O meu melhor amigo pediu-me em casamento e agora posso abraçá-lo para sempre", escreveu a estrela de 'Precious' e 'Empire'. "O homem mais engraçado que já conheci. O humano mais doce que existe. [...] Cada momento com ele é uma alegria", acrescentou.

"Aprendi muito sobre mim mesma com ele e sinto-me grata e animada por aprender mais sobre o mundo inteiro com ele ao meu lado. Meu parceiro, meu melhor amigo, meu pai dos gatos, meu marido, meu coração, meu noivo", concluiu.

Por sua vez, Frankel também partilhou a novidade com os seguidores da sua página de Instagram, onde disse que a atriz também é a sua "melhor amiga".

Na imagens que partilhou na rede social, Frankel mostra ainda uma fotografia do gato do casal com um pequena placa colocada na coleira e onde se pode ler: "Queres casar com o meu pai?".

Numa outra imagem, vê-se balões gigantes que dizem: "Queres casar comigo?". Veja tudo na publicação abaixo:

