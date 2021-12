Morreu Verónica Forqué. A atriz espanhola, de 66 anos, foi encontrada pela polícia sem vida em sua casa na manhã de segunda-feira.

Fonte da polícia espanhola confirmou em declarações ao jornal El País que a artista terá cometido suicídio.

As autoridades receberam uma chamada por volta das 12h49 a relatar uma tentativa de suicídio numa casa na rua Víctor de la Serna, onde vivia Verónica.

Verónica Forqué fez a sua última aparição pública enquanto concorrente do programa 'MasterChef Celebrity', da TVE. Relata a imprensa espanhola que esta terá protagonizado diversas polémicas no formato, do qual acabou por sair devido ao cansaço.

Da sua carreira repleta de grandes sucessos fazem parte tramas como 'Qué ha yo yo un merece isso?' (1984), 'Sé infiel y no mires con qué', 'El año de las Luces', 'Ramón y Cajal' (1982), 'El jardin de Venus' (1983), 'Platos rotos' (1988) e 'Eva y Adán'.

