Uma atriz que fez parte do elenco de 'The Sixth Sense', 'Law & Order' e 'The Sopranos' diz que um homem agrediu mortalmente um dos seus cães e torturou um outro amigo de quatro patas, ambos de raça maltês. Um caso que já levou a tribunal.

Janis Dardaris terá deixado os animais, Frankie e Alex, com uma pessoa que ficou responsável pelos mesmos, uma 'babysitter', no seu apartamento em Manhattan, durante dois meses, no ano passado, enquanto estava a atuar numa peça na Carolina do Sul e não tinha permissão para levar consigo os amigos de quatro patas, como contou ao The Post.

Enquanto esteve fora, o namorado da pessoa que ficou com os animais, Vincent Tang, "espancou Alex de uma forma brutal... e levou Frankie para o telhado do prédio [de Dardaris], onde torturou o animal" no dia 24 de outubro de 2019, alega o processo apresentado ao tribunal.

Tang "trouxe depois Frankie de volta para o apartamento [de Dardaris], onde o deixou a morrer”, destacam os documentos legais.

Um vídeo perturbador, gravado com um telemóvel por um vizinho, mostra um homem, supostamente Tang, a agredir um cão.

O advogado da atriz alega que Tang, de 36 anos, terá pegado nas chaves que foram entregue à pessoa que ficou responsável pelo animal e deslocou-se ao apartamento de Dardaris enquanto a 'babysitter' estava fora.

Quando a amiga de Dardaris entrou no apartamento "viu um dos cães encolhido e outro morto no chão", adianta a queixa criminal.

Tang foi preso em novembro indiciado pelo tribunal por duas acusações de crueldade animal agravada, como mostram os registos. O homem pode ser condenado até dois anos de prisão.

"É inimaginável para mim que algo assim possa acontecer, que alguém possa fazer isto e consiga criar tanta dor e sofrimento na vida de alguém", desabafou a atriz.

