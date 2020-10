O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tornou-se o assunto do momento na Internet depois de, na manhã desta segunda-feira, se ter deixado fotografar em tronco nu ao receber a vacina da gripe.

Ao contrário do que aconteceu o ano passado, Marcelo decidiu desta vez despir a camisa e desta forma, sem pudores, dar o exemplo no que diz respeito à importância da vacinação.

Sempre atentos e prontos para a brincadeira, foram muitas as páginas e seguidores a fazer as mais hilariantes montagens com as fotografias do Presidente da República.

Curioso para ver? Espreite a galeria.

Leia Também: Marcelo não descarta subida do défice para reforçar pessoal na saúde