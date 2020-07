Amy Seimetz, que interpretou a personagem Becky Ives em 'Stranger Things', deu entrada com um processo em tribunal para colocar uma ordem de restrição permanente contra o seu ex-namorado, o cineasta e ator Shane Carruth.

Seimetz acusa o 'ex' de abusos físico e psicológicos e diz ser alvo de ameaças de morte que a levam a temer pela própria vida.

Os problemas entre o ex-casal começaram em 2016, quando o cineasta terá tentado sufocar a atriz. Seimetz diz que Carruth continuou a assediá-la e a ser abusivo com ela desde que o namoro terminou, em 2018.

"O contacto recente do sr. Carruth causa-me ansiedade extrema e problemas emocionais", cita a Variety, dizendo ter conseguido acesso aos documentos entregues em tribunal. "Temo pela minha segurança e tenho medo que o sr. Carruth apareça em minha casa, me magoe fisicamente ou até mesmo que me mate", terá ainda referido a atriz.

Amy Seimetz, recorde-se, já conseguiu uma ordem de restrição temporária contra o ex-namorado.

Leia Também: Agricultor João Paliotes esclarece acusações de agressividade e violência