O filho mais novo de Jessie Cave já regressou a casa, depois de ter estado internado no hospital com Covid-19. A atriz, de 33 anos, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do menino.

Mais uma vez, a estrela de 'Harry Potter', que interpretou Lavender Brown, recorreu ao Instagram, esta quinta-feira, para partilhar as boas notícias sobre o pequeno Abraham "Bam" Benjamin. "O bebé está agora em casa", disse.

Na mesma publicação, a atriz mostrou várias imagens do filho tiradas no hospital e acrescentou: "Obrigada por todos os votos de boa sorte e mensagens de apoio. Estejam todos seguros. Trabalho incrível de todos no Hospital Chelsea e Westminster".

Leia Também: Filho de três meses de atriz de 'Harry Potter' no hospital com Covid-19