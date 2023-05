A atriz americana Haley Pullos - mais conhecida por interpretar Molly Lansing-Davis em 'General Hospital' - foi detida por conduzir embriagada após, supostamente, causar um grave acidente de carro.

A atriz terá contado à Soap Opera Digest na semana passada que estava a fazer uma pausa no trabalho para recuperar de um acidente de carro - mas não terá partilhado todos os detalhes.

Num documento obtido pelo TMZ, as autoridades contam que Haley estava a conduzir quando se desviou, subiu o separador e entrou na outra via. Acabou por colidir de frente com outro carro.

Quando a polícia chegou ao local, a atriz não conseguia sair do seu veículo. Os bombeiros ajudaram a libertá-la e foi depois encaminhada para uma ambulância, onde terá reagido de forma menos boa.

A polícia diz que um bombeiro estava a ver os ferimentos de Haley quando esta o agrediu e gritou: "Esta é a porra de uma camisa de 400 dólares".

No carro da artista encontraram alimentos à base de cannabis e pequenas garrafas de tequila.

Depois de ter sido levada para o hospital, as autoridades acabaram por prender a atriz no local por sinais claros de que estava a dirigir alcoolizada.

Sabe-se ainda que o motorista do outro veículo envolvido no acidente sobreviveu, mas foi hospitalizado e ficou gravemente ferido.

Há imagens do acidente que estão já a circular na imprensa internacional e nas redes sociais. Veja abaixo:

