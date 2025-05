Um homem foi detido depois de ter batido com o carro na casa de Jennifer Aniston, em Bel Air, esta segunda-feira, dia 5 de maio.

A polícia foi informada do sucedido por volta das 12h20 [hora local], como comunicaram as autoridades à People.

O suspeito trata-se de um homem, "aproximadamente de 70 anos, que bateu com o seu veículo no portão da residência e ficou com acesso à propriedade".

"Havia um segurança no local que conseguiu deter o suspeito até à chegada da polícia, momento em que o prenderam sem incidentes", acrescentaram. Sabe-se ainda que a proprietária "estava em casa nesse momento".

O suspeito - que foi detido - sofreu ferimentos leves e mais ninguém ficou ferido, como informou ainda o porta-voz da polícia.

