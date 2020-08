“Como é que se honra um rei?”. É com esta reflexão que a atriz Danai Guirra inicia a publicação com a qual quis homenagear o ator Chadwick Boseman, que morreu na passada sexta-feira, após uma luta de quatro anos contra o cancro do cólon.

“Faltam-me as palavras. Nada parece fazer sentido. Fiquei sempre encantada com o quão especial o Chadwick era. Uma pessoa com um coração tão puro, profundamente generosa e divertida”, continuou a atriz na sua mais recente publicação nas redes sociais.

Danai Guirra junta-se assim à corrente de homenagens que vão da Elite de Hollywood aos incansáveis fãs e admiradores do filme ‘Black Panther’, uma dos mais bem sucedidas películas de 2019 e na qual ambos contracenaram.

