Hollywood está de luto com a morte do Chadwick, estrela do filme da Marvel 'Pantera Negra'. Representantes do artista confirmaram que perdeu a vida esta sexta-feira, dia 28, vítima de cancro. Tinha 43 anos.

Em choque com a perda, Kate Hudson recorreu às redes sociais para homenagear o colega e amigo, afirmando estar "devastada".

"Não tenho palavras, apenas amor e lágrimas neste momento. Envio todo o meu amor à sua família e às famílias cinematográficas que tiveram o privilégio de trabalhar com este lindo homem. Descansa, amigo", disse ainda.

Também Viola Davis se mostrou inconsolável: "Não há palavras que expressem o quão devastador é perder-te. O teu talento, o teu espírito, o teu coração, a tua autenticidade... Foi um prazer trabalhar contigo".

Terry Crews, por sua vez, recorda Chadwick Boseman como um "homem maravilhoso" com quem teve a "honra de trabalhar".

Mariah Carey afirmou que a notícia a deixou de "coração partido" e que o ator "deixa para trás um legado incrível".

"Não tenho palavras. Esta m**** dói. Apenas um grande irmão. Vais fazer muita falta", afirmou Kevin Hart.

