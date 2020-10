Há uma atriz de "Bem me quer", a nova telenovela que a TVI estreia no próximo dia 26 de outubro, infetada com COVID-19. A notícia é avançada na edição desta semana da revista TV 7 Dias, que não revela, contudo, a identidade da artista da produção, protagonizada por José Condessa, Bárbara Branco e Kelly Bailey. "As gravações estão paradas desde segunda-feira, dia 12, por questões de precaução, depois de ter havido duas suspeitas de COVID-19", garantiu fonte da produtora Plural à publicação.

Inicialmente, eram duas as suspeitas, mas apenas uma se viria, depois, a confirmar. "Toda a equipa foi testada, atores e técnicos. Estamos a aguardar os resultados. Pretendemos retomar as gravações em segurança já na segunda-feira. O caso que deu positivo ficará de quarentena em casa", informa a mesma fonte. Nas primeiras semanas de julho, o surto obrigou também à suspenção parcial das gravações da telenovela "Amar demais", em exibição na TVI, depois da atriz Madalena Brandão ter testado positivo.