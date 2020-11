Depois de Angie Costa ter testado positivo à Covid-19, e já depois de a jovem atriz ter recuperado e regressado ao trabalho, as gravações da novela da TVI 'Bem Me Quer' voltam a sofrer alterações devido a um novo caso positivo. A atriz Bárbara Branco está infetada com o novo coronavírus.

"Depois de saber que estive em contacto com uma pessoa que testou positivo à COVID-19, fiquei em casa em isolamento profilático. Com a ajuda da produção, fui testada o mais rapidamente possível, teste esse que deu negativo. Ainda em isolamento fiz um segundo teste que deu positivo, e ainda um terceiro teste que deu inconclusivo (ainda sendo portadora, a carga viral é muito baixa)", anunciou Bárbara na tarde desta quinta-feira.

A atriz vive com o namorado, José Condessa, que também faz parte do elenco principal da novela 'Bem Me Quer', motivo pelo qual foi ainda prestado um esclarecimento sobre o estado de saúde do ator: "Continuo em casa, estou sem qualquer tipo de sintomas e vou ser testada novamente até poder regressar ao trabalho em segurança. O Zé fez exatamente os mesmos testes que eu, testando negativo nos três, assim sendo, estamos a fazer o nosso isolamento sempre de máscara e o mais afastados possível dentro da mesma casa".

"Estamos em contacto com profissionais de saúde diariamente. Agradeço a prontidão da resposta de todos os que estão na difícil posição de comandar o barco desta novela em tempos de pandemia. A resposta rápida e o cuidado por parte da TVI, da Plural e, em especial, da produção da novela, que se mostrou incansável e presente ao longo destes dias, permitiu-me lidar com este 'novo normal' da forma mais certa possível", continua Bárbara Branco, deixando claro o seu agradecimento aos profissionais de saúde e à equipa com a qual trabalha na produção televisiva.

Por fim, o conselho a todos os cidadão: "Caso tenham sintomas ou qualquer tipo de dúvida, apoiem-se no profissionais de saúde e sigam as indicações da DGS. Pode acontecer a qualquer um. Estou cheia de saudades, mas daqui a nada já estou de volta".

