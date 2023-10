Cristina Oliveira esteve no 'Casa Feliz', da SIC, para mostrar a sua transformação. A atriz submeteu-se a procedimentos estéticos para conseguir mudar de visual e reduzir o tamanho da roupa.

Em conversa com Diana Chaves e João Baião, Cristina Oliveira destacou também as mudanças a nível de saúde.

"Posso dizer que neste momento, sem exagero nenhum, as dores na minha coluna diminuíram 90%", afirmou. "Estava sempre com dores. Agora só depois de muitas horas de trabalho, de peça, ou numa posição desconfortável, mas passadas muitas horas. E as dores não têm nada a ver", acrescentou.

"A barriga então... Eu comia qualquer coisa e parecia que tinha 'comido um boi'. Nunca mais senti a sensação de enfartamento. Sinto-me leve. Depois há aquela parte que todas nós gostamos, eu mudei de um XXL para um L! É muita diferença", realçou.

Sobre a recuperação dos procedimentos estéticos, explicou que "não é pêra doce", apesar da intervenção que fez aos seios "não lhe ter custado". "A barriga sim, foi mais doloroso e foi mais lento. Não podia fazer esforços", partilhou.

