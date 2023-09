A atriz esteve nas comemorações de mais um aniversário do Amoreiras Shopping Center e contou também qual foi a reação do filho ao vê-la com o novo visual.

Madalena Brandão foi uma das caras bem conhecidas do público que estiveram esta quarta-feira, dia 27 de setembro, nas comemorações do 38.º aniversário do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa. O Fama ao Minuto esteve presente no evento e conversou com a atriz, que pintou o cabelo de cor-de-rosa e revelou aos jornalistas o motivo que a fez tomar esta decisão. "Foi ontem, está acabadinho de sair do forno", começou por contar a atriz, sobre o momento em que pintou o cabelo. "É para um projeto de cinema, mas não posso ainda revelar [de que se trata]", partilhou, revelando a reação que o filho teve ao vê-la com o novo look: "O meu filho disse que eu parecia uma rockstar!", afirmou, entre risos. A atriz disse ainda estar satisfeita com o resultado, mas que apenas manterá esta cor durante a gravação do projeto. © Inês de Brito Martins

Leia Também: "Que obra-prima". Débora Monteiro partilha fotografia em topless