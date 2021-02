Susana Vieira usou esta sexta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores as saudades que sente de viajar, e neste caso em particular de passar férias em Portugal - mais precisamente no Algarve.

"Saudades do Algarve", declara a atriz brasileira, atualmente com 78 anos, ao lembrar uma fotografia das suas últimas férias em Portugal.

A estrela das novelas da Globo, recorde-se, esteve em terras algarvias em agosto de 2019.

