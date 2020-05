"Hoje é um dia muito difícil, a nossa amada Célia da Silva deixou-nos, ela que cuidou por tantos anos dos meus filhos", foi desta forma que Cláudia Raia deu aos fãs a triste notícia de que a sua família se encontra de luto.

Após várias semanas internada em estado grave, a ama que durante anos cuidou dos filhos da atriz e que, por isso, era considerada um elemento da família morreu esta terça-feira vítima de de Covid-19.

Foi a estrela das novelas da Globo quem revelou que Regina Célia da Silva estava internada entre a vida e a morte devido ao novo coronavírus, isto na mesma altura em que revelou que também ela, o marido e os seus filhos estiveram infetados com a doença.

Agora, é com enorme tristeza que Cláudia Raia presta homenagem a uma pessoa que teve na sua vida um papel fundamental. "Quero deixar aqui uma singela homenagem para expressar todo meu amor e minha gratidão, por você ter sido esse ser de luz nas nossas vidas. Você nos ajudou muito, fez muito pelos meus filhos, sem você eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Você foi a minha fiel escudeira, um ser humano precioso, com um coração gigantesco, uma pessoa que só cuidou de anjinhos e tenho a certeza que a sua passagem será feita com muitos anjos lindos, música, dança e muita alegria! Regina Célia da Silva, nossa Bazinha... vá em paz, meu amor, te amamos muito e para sempre", completou a celebridade.

