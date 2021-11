A estrela da Broadway Bebe Neuwirth lembrou o dia em que foi detida por fumar cannabis quando tinha apenas 13 anos numa nova entrevista.

"Não gostei de me meter em sarilhos, não foi nada divertido", disse em conversa com o Page Six, esta quarta-feira, num evento.

"Acho que fiz muitas coisas quando tinha 13 anos", acrescentou de seguida atriz de 62 anos, vencedora de dois prémios Tony.

