Anne Heche, de 53 anos, sofreu um acidente em Los Angeles, na sexta-feira, e foi levada para o hospital.

De acordo com o TMZ, o acidente aconteceu pouco depois do meio-dia [hora local]. Testemunhas contam que a atriz estava a conduzir um Mini Cooper azul quando colidiu com a garagem de um complexo de apartamentos.

Os moradores tentaram tirar Anne do veículo, mas a atriz terá feito marcha atrás e seguido a alta velocidade. Pouco depois, relatam, voltou a sofrer um acidente quando foi contra uma casa próxima. Foi nessa altura que começou o incêndio que deixou o carro destruído e também danificou a casa.

Aparentemente, Anne Heche sofreu graves queimaduras e foi levada para o hospital. O TMZ adianta que não se sabe ao certo os ferimentos que a atriz sofreu, mas que permanece no hospital.

