Ana Lopes Gomes decidiu assinalar o 43.º aniversário de Cristina Ferreira, celebrado esta quarta-feira, dia 9, de forma particularmente original.

A atriz posou completamente nua, tapando apenas as suas partes íntimas com as várias capas que fazem parte da edição de setembro da revista Cristina e onde a apresentadora posa no papel das princesas e heroínas da Disney.

"Hoje vesti-me de Cristina. Feliz aniversário", pode ler-se na legenda da publicação.

