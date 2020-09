Cristina Ferreira celebrou esta quarta-feira, dia 9, a entrada no 43.º aniversário e o dia ficou marcado por inúmeras mensagens dos fãs. Carinho que a apresentadora quis retribuir com palavras de agradecimento no final deste dia cheio de emoções.

"OBRIGADA a todos. Senti tanto o carinho de todos. Dos que me conhecem, dos que me acompanham, de todos. Foi mesmo um dia cheio de amor", escreveu nas redes sociais.

Cristina esteve rodeada de alguns amigos próximos, como Rita Pereira e Ruben Rua, num animado almoço num restaurante em Lisboa. Veja as imagens aqui.

Leia Também: Eis o look de aniversário de Cristina Ferreira