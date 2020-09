Cristina Ferreira está, esta quarta-feira, dia 9, de parabéns e a entrada nas 43 primaveras ficou marcada por um animado almoço com amigos.

O encontro deu-se no restaurante Yakuza by Olivier, em Lisboa, e contou com a presença de duas caras bem conhecidas - Rita Pereira e Ruben Rua.

Também a agente da apresentadora, Inês Mendes da Silva, não deixou de estar presente, assim como alguns elementos da agência Notable.

Veja as imagens na galeria.

