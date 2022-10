Dois atores morreram afogados durante as gravações do filme 'Noches de Boda [Noite de Casamento]', no México.

As gravações da produção, dirigida por Osvaldo Benavides, decorriam numa praia de Oaxaca.

Do elenco da trama fazem parte nomes como Ludwika Paleta, Marcela Guirado, Daniel Tovar entre outros.

De acordo com o site Mexico Daily Post, o incidente ocorreu na última quarta-feira, 12 de outubro, quando os atores entraram nas águas da Praia Majahual em San Miguel del Puerto, Oaxaca, e não conseguiram sair devido às marés altas.

As vítimas foram identificadas como Luís Manuel e Marco António, de 47 e 46 anos, respetivamente.

De entre os dez atores que estavam no local, três deles decidiram entrar no mar sem levar em conta as ondas fortes e a corrente. Um deles conseguiu ser resgatado com vida na noite de quarta-feira, mas os outros dois não.

Um dos corpos foi encontrado numa zona rochosa na manhã de quinta-feira, por localizar permanece ainda o segundo ator. Prosseguem em andamento as buscas, conduzidas pela Estação Naval de Busca e Salvamento da Secretaria da Marinha e a direção municipal de Proteção Civil de Huatulco.

