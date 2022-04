Os atores Dan Aykroyd, de 69 anos, e Donna Dixon, de 64, estão separados. Uma notícia que foi partilhada com a revista People, na sexta-feira.

Embora continuem legalmente casados e partilhem uma "amorosa amizade", ambos decidiram seguir caminhos separados.

"Após 39 anos como casal, estamos agora em caminhos de vida separados. Continuamos legalmente casados, pais, colegas de trabalho e parceiros de negócios", disse o casal à revista através de um comunicado.

De recordar que os atores casaram-se em 1983, depois de se terem conhecido nesse mesmo ano no set do filme de comédia 'Doctor Detroit'. Juntos têm em comum as filhas Danielle, de 32 anos, Belle, de 28, e Stella, de 24.

Leia Também: Sean Penn está legalmente... solteiro. Divórcio de ator foi finalizado