Sinde Filipe, de 84 anos, sentiu-se mal durante as gravações da novela da TVI 'Para Sempre' e precisou de ser assistido no hospital. A informação é confirmada pelo departamento de comunicação do canal, que revela novos detalhes sobre o estado de saúde do artista.

"A TVI informa que o ator Sinde Filipe teve uma indisposição durante as gravações da novela 'Para Sempre', foi assistido e encaminhado para o hospital onde esteve sob observação", começa por ler-se na nota enviada às redações.

"Neste momento o ator já teve alta hospital", garante o departamento de comunicação da TVI.

