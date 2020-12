Rui Neto não ficou agradado com o facto de Nelson Évora ter dado voz num filme de animação, explicando que "quem manda no universo das dobragens" deveria "zelar pela classe artística".

"Depois da notícia que acabei de ver no Jornal da Noite da SIC, que o Nelson Évora deu voz para um filme de animação, acho que uma vaga nos Jogos Olímpicos devia ser reservada a um actor. De certeza que muitos actores adorariam a experiência de representarem Portugal numa modalidade, seja ela qual for, iriam rir muito e achar tudo muito divertido. Talvez um desportista com as devidas credenciais não achasse tanta piada ver uma vaga, que poderia ser sua, ser assim ocupada", começou por escrever o ator no Facebook.

De seguida, Rui Neto destacou: "Se quem manda no universo das dobragens, que é super restrito para a maioria dos actores, não zela pela classe artística, cabe a cada um ter consciência do terreno que pisa. Apoiar as artes e os artistas, também é isto. Respeito pela profissão artística".

"E só mais uma coisa, o tempo de antena do jornal da noite dedicado a esta notícia, é também uma vergonha", acrescentou, mas não terminou sem antes salientar: "Adoro o Nelson Évora e tudo o que já conquistou com a sua prática desportiva e em representação de Portugal. Acho que este, foi um salto para fora de pé".

