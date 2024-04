"Estou confiante, mas um bocado ansioso, neste dia tão importante na vida do FC Porto. Os sócios aderiram em massa e, seja qual for o resultado de hoje, o FC Porto sai sempre a ganhar", disse Pedro Teixeira, em declarações à agência Lusa.

O conhecido apresentador de televisão falou de "uma demonstração de força por parte dos sócios", sublinhando que "o mais importante foi debater ideias".

"E uma grande parte dos sócios do FC Porto decidiram hoje o rumo que querem para o clube", acrescentou Pedro Teixeira, acreditando num final feliz a favor de André Villas-Boas, apesar da "ansiedade grande".

A sede de campanha do candidato da Lista B às eleições do FC Porto está praticamente cheia e, no ar, sente-se uma confiança moderada no triunfo de André Villas-Boas, no final da mais longa, dura e disputada campanha eleitoral na história do clube.

As eleições para os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas pelo atual presidente Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

Pinto da Costa é o 33.º líder máximo da história 'azul e branca' e tenta alcançar um 16.º mandato consecutivo, numa altura em que soma 42 anos seguidos de presidência, detendo o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.