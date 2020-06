Morreu esta terça-feira, dia 23, Michael Falzon. O ator, de 48 anos, lutava contra um cancro raro nas células germinativas que lhe foi diagnosticado em 2019.

Falzon era ator e produtor, conhecido por brilhar em espetáculos musicais como 'We Will Rock You', 'Evita', 'Jesus Cristo Superstar' e 'Hedwig and the Angry Inch'. Em relação à sua vida pessoal, sabe-se que era casado com a violinista Jane Cho.

Nas redes sociais, foram várias as celebridades a lamentar a morte do ator, entre elas a atriz britânica de teatro musical Jenna Lee-James. "Faltam-me palavras. Não foste apenas um artista e empresário incrível, também eras uma alma bonita", escreveu a artista.

