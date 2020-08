Marcello Antony foi um dos atores brasileiros que escolheu Portugal para viver juntamente com a família. Esta segunda-feira, dia 10, este esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião no programa 'Casa Feliz', da SIC, onde falou da experiência.

Tendo-se mudado há dois anos e dois meses para cá, o artista referiu: "É um país extraordinário de se viver".

Por outro lado notou que aprecia inclusivamente o inverno, até porque o verão no Brasil "parece eterno".

Importa notar que, atualmente, Marcello vive em Cascais depois de uma temporada passada no Restelo.

O ator dá vida à personagem de Eron na novela 'Amor à Vida'.

