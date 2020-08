O fim de 'Big Brother 2020' trouxe novos desafios à TVI no que diz respeito à 'guerra' pelas audiências nas noites de domingo. Estreias e finais ficaram marcaram o segundo domingo de agosto nos dois principais canais de televisão privados em Portugal.

Para substituir o 'Big Brother', a TVI apostou na estreia do novo programa de Marco Horácio - 'Boom'. Já a SIC colocou no ar o final da terceira temporada de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?'.

Mas quem será que liderou as audiências?

De acordo com a mais recente publicação de Daniel Oliveira, Diretor de Programas da SIC, a estação de Paço de Arcos conseguiu recuperar a liderança e 'Quem quer namorar com o agricultor?' conseguiu até bater um recorde de audiências.

"A final da 3.ª temporada de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' bateu o recorde das finais do formato e em 2020 é a final mais vista da televisão portuguesa! Uma despedida em grande, num dia que foi um verdadeiro Domingão! Obrigado", pode ler-se na publicação.

Importa lembrar que ainda no dia de domino, 9 de agosto, a SIC conseguiu a liderança com os programas da tarde 'Domingão' e 'Não Há Crise'.

