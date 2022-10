José Dumont foi libertado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segundo o F5. O ator saiu com pulseira eletrónica após ter estado preso durante menos de um mês.

De recordar que José Dumont é acusado de violação e posse de pornografia infantil. O ator foi preso no dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro.

O artista conta com mais de 40 anos de carreira e estava no elenco da nova novela da Globoplay, 'Todas as Flores'. No entanto, foi afastado da produção.

